Более 20 выстрелов в упор: в Киеве покушались на руководителя клиники репродуктологии

Стрельба в Святошинском районе Киева

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В Святошинском районе Киева произошла стрельба — замахнулись на жизнь 71-летнего руководителя местной клиники репродуктологии. По факту нападения следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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В Киеве мужчина стрелял в руководителя клиники репродуктологии: нападающего разыскивает полиция

События произошли ориентировочно в 10:00 прямо у входа в медучреждение. Как только мужчина вышел из автомобиля, злоумышленник открыл по нему огонь, произведя более двух десятков выстрелов.

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Пострадавшего в тяжелом состоянии немедленно доставили в больницу. После совершенного нападавший скрылся.

Сейчас в городе продолжается специальная полицейская операция. Правоохранители собирают доказательства, выясняют мотивы преступника и делают все возможное для его задержания.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

Следственные действия продолжаются при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры.

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Стрельба в Киеве 3 сентября: что произошло

Напомним, 3 сентября в Святошинском районе Киева рядом с больницей произошла стрельба, в результате которой один мужчина получил ранение. Пострадавшего госпитализировали, пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

В столичном управлении Нацполиции подтвердили факт случившегося, но опровергли распространенную в Telegram-каналах информацию о задержании нападающего. Для розыска и задержания вооруженного злоумышленника в Киеве объявили специальную полицейскую операцию, привлекая личный состав управлений полиции и спецназовцев КОРД.

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