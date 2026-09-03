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- Киев
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Более 20 выстрелов в упор: в Киеве покушались на руководителя клиники репродуктологии
В Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему руководителю клиники репродуктологии. Нападающий сделал более 20 выстрелов и скрылся, его разыскивает полиция.
В Святошинском районе Киева произошла стрельба — замахнулись на жизнь 71-летнего руководителя местной клиники репродуктологии. По факту нападения следователи открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В Киеве мужчина стрелял в руководителя клиники репродуктологии: нападающего разыскивает полиция
События произошли ориентировочно в 10:00 прямо у входа в медучреждение. Как только мужчина вышел из автомобиля, злоумышленник открыл по нему огонь, произведя более двух десятков выстрелов.
Пострадавшего в тяжелом состоянии немедленно доставили в больницу. После совершенного нападавший скрылся.
Сейчас в городе продолжается специальная полицейская операция. Правоохранители собирают доказательства, выясняют мотивы преступника и делают все возможное для его задержания.
По факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.
Следственные действия продолжаются при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры.
Стрельба в Киеве 3 сентября: что произошло
Напомним, 3 сентября в Святошинском районе Киева рядом с больницей произошла стрельба, в результате которой один мужчина получил ранение. Пострадавшего госпитализировали, пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.
В столичном управлении Нацполиции подтвердили факт случившегося, но опровергли распространенную в Telegram-каналах информацию о задержании нападающего. Для розыска и задержания вооруженного злоумышленника в Киеве объявили специальную полицейскую операцию, привлекая личный состав управлений полиции и спецназовцев КОРД.