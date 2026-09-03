У Києві сталася стрілянина: у місті оголосили спецоперацію із затримання нападника

У Києві сталася стрілянина

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У Києві 3 вересня сталася стрілянина, внаслідок якої поранено чоловіка. Початково про інцидент поруч із лікарнею почали повідомляти у Telegram-каналах. Мережею також ширилися дані про оточення території медзакладу поліцією та ймовірне затримання нападника.

У столичному управлінні Нацполіції ТСН.ua підтвердили факт інциденту. Проте відомості щодо затримання зловмисника наразі спростовують.

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У Києві сталася стрілянина: що відомо

«Ми підтверджуємо факт стрілянини. Є потерпілий чоловік. Він шпиталізований. Йому надається допомога. Особу, причетну до цього злочину, поліція розшукує. Чи це був раптовий конфлікт чи щось інше — з’ясовуємо», — повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця ГУНП у м. Києві Ганна Страшок.

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Правоохоронці продовжують працювати на місці події, встановлюють усі обставини злочину та розшукують нападника.

У Нацполі також додали, що оголосили у столиці спеціальну поліцейську операцію для затримання озброєного нападника. Повідомлення про надзвичайну подію у Святошинському районі столиці надійшло до правоохоронців сьогодні вранці.

Для розшуку зловмисника по тривозі підняли особовий склад Головного та територіальних управлінь поліції Києва. До спецоперації також залучили додаткові сили, зокрема спецпризначенців КОРД.

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