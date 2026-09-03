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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве произошла стрельба: в городе объявили спецоперацию по задержанию нападающего

В Киеве утром 3 сентября произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Полиция объявила специальную операцию и разыскивает вооруженного нападающего.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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В Киеве произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба

В Киеве 3 сентября произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Первоначально об инциденте рядом с больницей начали сообщать в Telegram-каналах. Сетью также распространялись данные об окружении территории медучреждения полицией и вероятном задержании нападающего.

В столичном управлении Нацполиции ТСН.ua подтвердили факт инцидента. Но сведения о задержании злоумышленника опровергли.

В Киеве произошла стрельба: что известно

«Мы подтверждаем факт стрельбы. Есть потерпевший мужчина. Он госпитализирован. Ему оказывается помощь. Лицо, причастное к этому преступлению, полиция разыскивает. Был ли это внезапный конфликт или что-то другое — выясняем», — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер ГУНП в Киеве Анна Страшок.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают нападающего.

В Нацполе также добавили, что объявили в столице специальную полицейскую операцию по задержанию вооруженного нападающего. Сообщение о чрезвычайном происшествии в Святошинском районе столицы поступило в полицию сегодня утром.

Для розыска злоумышленника подняли личный состав Главного и территориальных управлений полиции Киева. К спецоперации также привлекли дополнительные силы, в частности спецназовцев КОРД.

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