Россия ударила по двум локациям в Киеве: что известно о последствиях (фото)

Атака на Киев

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В Киеве в результате российской атаки пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Всех травмированных госпитализировали.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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По данным КМВА, в результате вражеской атаки зафиксировали попадание на двух локациях в Дарницком районе столицы.

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Атака на Киев

«Россия продолжает круглосуточно обстреливать мирное население», — отметили в администрации.

Дарницкий район под ударом

Шестеро пострадавших, включая ребенка, получили травмы и были доставлены в больницы.

В Киеве в результате российской атаки пострадали шесть человек

На местах атаки работали спасатели ГСЧС и другие службы. Пока информация о последствиях удара уточняется.

КМВА напомнила, что при воздушной тревоге необходимо находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы гражданской защиты.

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Ранее стало известно о последствиях после удара БПЛА по Киеву в Голосеевском и Святошинском районах. Там было зафиксировано падение обломков беспилотников из-за вражеской атаки, в результате чего пострадали.

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