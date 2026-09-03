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Россия ударила по двум локациям в Киеве: что известно о последствиях (фото)
В Киеве в результате российской атаки пострадали шесть человек, среди них ребенок. Все травмированные госпитализированы.
В Киеве в результате российской атаки пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Всех травмированных госпитализировали.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
По данным КМВА, в результате вражеской атаки зафиксировали попадание на двух локациях в Дарницком районе столицы.
«Россия продолжает круглосуточно обстреливать мирное население», — отметили в администрации.
Шестеро пострадавших, включая ребенка, получили травмы и были доставлены в больницы.
На местах атаки работали спасатели ГСЧС и другие службы. Пока информация о последствиях удара уточняется.
КМВА напомнила, что при воздушной тревоге необходимо находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы гражданской защиты.
Ранее стало известно о последствиях после удара БПЛА по Киеву в Голосеевском и Святошинском районах. Там было зафиксировано падение обломков беспилотников из-за вражеской атаки, в результате чего пострадали.