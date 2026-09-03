Атака на Киев / © из соцсетей

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Россия атакует Киев, раздаются взрывы. В Сети сообщают о прилете на левом берегу. Над городом виднеется столб дыма.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Местные каналы пишут о попадании от ЖК «Славутич». Официальной информации о «прилете» от власти по состоянию на 16:35 нет.

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Ориентировочно за 20 мин до этого городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о работе сил ПВО и призвал жителей столицы оставаться в укрытиях отбоя тревоги.

В Воздушных силах предупреждали о реактивном БпЛА, кружившем над Киевом.

Кличко добавил, что в Дарницком районе обломки БпЛА упали на проезжую часть дороги. Он подчеркнул, что экстренные службы направляются на место.

По информации КМВА, обломки дрона упали на авто, двигавшееся по проезжей части. В результате есть пострадавшая — это 12-летний ребенок.

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«Из-за падения обломков во время вражеской атаки повреждены автомобили на проезжей части. Ранения получил 12-летний ребенок», — говорится в заявлении.

Впоследствии чиновник добавил, что в Дарницком районе, где обломки БпЛА упали на дорогу, повреждены два автомобиля. По его словам, в результате атаки пострадали два человека.

По состоянию на 16.46 в столице отбой тревоги.

© из соцсетей

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, РФ усилила атаки по Киеву. Жители столицы уже несколько дней страдают от российских атак. Днем 3 сентября во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Столицу накрыли реактивные беспилотники.

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Военный обозреватель Алексей Гетьман считает, что ежедневные атаки РФ на Киев могут занять еще 2–3 недели. Вероятно, после этого атаки пойдут на убыль.

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