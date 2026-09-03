Атака на Київ / © із соцмереж

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Росія атакує Київ, лунають вибухи. У Мережі повідомляють про приліт на лівому березі. Над містом видніється стовп диму.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Місцеві канали пишуть про влучання від ЖК «Славутич». Офіційної інформації про «приліт» від влади станом на 16:35 немає.

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Орієнтовно за 20 хв до цього міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО та закликав жителів столиці залишатися в укриттях до відбою тривоги.

У Повітряних силах попереджали про реактивний БпЛА, який кружляв над Києвом.

Кличко додав, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Він наголосив, що екстрені служби прямують на місце.

За інформацією КМВА, уламки дрона впали на авто, яке рухалося проїжджою частиною. Внаслідок цього є постраждала — це 12-річна дитина.

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«Через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранень зазнала 12-річна дитина», — йдеться у заяві.

Згодом посадовець додав, що у Дарницькому районі, де уламки БпЛА впали на дорогу, пошкоджено дві автівки. За його словами, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Станом на 16:46 у столиці відбій тривоги.

© із соцмереж

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, РФ посилила атаки по Києву. Жителі столиці уже декілька днів потерпають від російських атак. Вдень 3 вересня під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи. Столицю накрили реактивні безпілотники.

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Військовий оглядач Олексій Гетьман вважає, що щоденні атаки РФ на Київ можуть тривати ще 2–3 тижні. Ймовірно, після цього атаки підуть на спад.

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