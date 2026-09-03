Росія посеред дня атакує Київ: лунають вибухи - що відомо

Вибухи. / © Associated Press

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У четвер, 3 вересня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали сильні вибухи. Столицю атакують реактивні безпілотники.

Що відомо про російську атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У столиці тривогу оголосили о 10:58. Від цього часу Повітряні сили попереджали про загрозу реактивних дронів. Монітори фіксували БпЛА у різних районах Києва. Після 13:00 сталися вибухи.

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«У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги», — наголосили в Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, вдень 2 вересня російські БпЛА також атакували Київ. Удари зафіксували у кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу столиці травмовано 13 осіб.

Зокрема, Росія вдарила по університету просто під час занять. Пошкоджень зазнали навчальні корпуси Національного університету харчових технологій на вулиці Володимирській, навпроти Червоного корпусу КНУ.

Дата публікації 08:21, 03.09.26 Кількість переглядів 18 Київ має всі ознаки прифронтового міста! Термінові зміни через нальоти шахедів!

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