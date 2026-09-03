ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
853
Час на прочитання
1 хв

Росія посеред дня атакує Київ: лунають вибухи - що відомо

У Києві кілька годи лунає тривога через загрозу російських дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У четвер, 3 вересня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали сильні вибухи. Столицю атакують реактивні безпілотники.

Що відомо про російську атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У столиці тривогу оголосили о 10:58. Від цього часу Повітряні сили попереджали про загрозу реактивних дронів. Монітори фіксували БпЛА у різних районах Києва. Після 13:00 сталися вибухи.

«У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги», — наголосили в Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, вдень 2 вересня російські БпЛА також атакували Київ. Удари зафіксували у кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу столиці травмовано 13 осіб.

Зокрема, Росія вдарила по університету просто під час занять. Пошкоджень зазнали навчальні корпуси Національного університету харчових технологій на вулиці Володимирській, навпроти Червоного корпусу КНУ.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie