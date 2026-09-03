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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия посреди дня атакует Киев: раздаются взрывы — что известно

В Киеве несколько лет раздается тревога из-за угрозы российских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

В четверг, 3 сентября, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Столицу атакуют реактивные беспилотники.

Что известно о российской атаке читайте в материале ТСН.ua.

В столице тревогу объявили в 10.58. С этого времени Воздушные силы предупреждали об угрозе реактивных дронов. Мониторы фиксировали БПЛА в разных районах Киева. После 13:00 произошли взрывы.

«В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до оглашения отбоя воздушной тревоги», — отметили в Киевской городской военной администрации.

Напомним, днем 2 сентября российские БПЛА также атаковали Киев. Удары были зафиксированы в нескольких районах столицы. В результате обстрела столицы травмированы 13 человек.

В частности, Россия ударила по университету прямо на занятиях. Повреждения получили учебные корпуса Национального университета пищевых технологий на улице Владимирской, напротив Красного корпуса КНУ.

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