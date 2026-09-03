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Россия посреди дня атакует Киев: раздаются взрывы — что известно
В Киеве несколько лет раздается тревога из-за угрозы российских дронов.
В четверг, 3 сентября, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Столицу атакуют реактивные беспилотники.
Что известно о российской атаке читайте в материале ТСН.ua.
В столице тревогу объявили в 10.58. С этого времени Воздушные силы предупреждали об угрозе реактивных дронов. Мониторы фиксировали БПЛА в разных районах Киева. После 13:00 произошли взрывы.
«В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до оглашения отбоя воздушной тревоги», — отметили в Киевской городской военной администрации.
Напомним, днем 2 сентября российские БПЛА также атаковали Киев. Удары были зафиксированы в нескольких районах столицы. В результате обстрела столицы травмированы 13 человек.
В частности, Россия ударила по университету прямо на занятиях. Повреждения получили учебные корпуса Национального университета пищевых технологий на улице Владимирской, напротив Красного корпуса КНУ.