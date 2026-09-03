- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве после атаки дронов РФ есть пострадавшие: среди них ребенок
В Киеве после атаки дронов пострадали четыре человека. Среди них ребенок.
В Киеве в Голосеевском и Святошинском районах столицы зафиксировано падение обломков беспилотников в результате вражеской атаки, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Последствия атаки РФ на Киев 3 сентября — что известно
По его данным, в Голосеевском районе обломки беспилотника упали на территорию жилого комплекса, а по другому адресу — у дороги.
«В Святошинском районе обломки БпЛА упали во двор частного жилого дома. Поврежденное авто. Пожара нет», — отметил Виталий Кличко.
Также Кличко добавил, что пострадали 6 человек. Медики госпитализировали 4 из них, среди госпитализированных — 12-летняя девочка.
Атака РФ на Киев 3 сентября — последние новости
Напомним, Россия атаковала Киев, в городе раздались взрывы. Сетью распространилась информация о попадании на левом берегу недалеко от ЖК «Славутич», а над городом поднялся столб дыма. По состоянию на 16:35, официальной информации об этом «прилете» от власти еще не было.
Приблизительно за 20 минут до этого мэр Киева Виталий Кличко писал о работе ПВО и призвал горожан сидеть в укрытиях к отбою тревоги.
К слову, РФ усилила атаки по Киеву. Жители столицы уже несколько дней страдают от российских атак. Днем 3 сентября во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Столицу накрыли реактивные беспилотники.