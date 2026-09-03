В Киеве после атаки дронов РФ есть пострадавшие: среди них ребенок

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

Реклама

В Киеве в Голосеевском и Святошинском районах столицы зафиксировано падение обломков беспилотников в результате вражеской атаки, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Реклама

Последствия атаки РФ на Киев 3 сентября — что известно

По его данным, в Голосеевском районе обломки беспилотника упали на территорию жилого комплекса, а по другому адресу — у дороги.

Реклама

«В Святошинском районе обломки БпЛА упали во двор частного жилого дома. Поврежденное авто. Пожара нет», — отметил Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что пострадали 6 человек. Медики госпитализировали 4 из них, среди госпитализированных — 12-летняя девочка.

Атака РФ на Киев 3 сентября — последние новости

Напомним, Россия атаковала Киев, в городе раздались взрывы. Сетью распространилась информация о попадании на левом берегу недалеко от ЖК «Славутич», а над городом поднялся столб дыма. По состоянию на 16:35, официальной информации об этом «прилете» от власти еще не было.

Приблизительно за 20 минут до этого мэр Киева Виталий Кличко писал о работе ПВО и призвал горожан сидеть в укрытиях к отбою тревоги.

Реклама

К слову, РФ усилила атаки по Киеву. Жители столицы уже несколько дней страдают от российских атак. Днем 3 сентября во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Столицу накрыли реактивные беспилотники.

Новости партнеров