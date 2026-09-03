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У Києві після атаки дронів РФ є постраждалі: серед них дитина
У Києві після атаки дронів постраждали четверо людей. Серед них дитина.
У Києві в Голосіївському та Святошинському районах столиці зафіксовано падіння уламків безпілотників внаслідок ворожої атаки, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Наслідки атаки РФ на Київ 3 вересня — що відомо
За його даними, у Голосіївському районі уламки безпілотника впали на територію житлового комплексу, а за іншою адресою — біля дороги.
«У Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто. Пожежі немає», — зазначив Віталій Кличко.
Також Кличко додав, що постраждало четверо людей. Медики шпиталізували трьох із них, серед госпіталізованих — 12-річна дівчинка.
Атака РФ на Київ 3 вересня — останні новини
Нагадаємо, Росія атакувала Київ, у місті пролунали вибухи. Мережею поширилася інформація про влучання на лівому березі неподалік ЖК «Славутич», а над містом піднявся стовп диму. Станом на 16:35 офіційної інформації про цей «приліт» від влади ще не було.
Приблизно за 20 хвилин до цього мер Києва Віталій Кличко писав про роботу ППО та закликав містян сидіти в укриттях до відбою тривоги.
До слова, РФ посилила атаки по Києву. Жителі столиці уже декілька днів потерпають від російських атак. Вдень 3 вересня під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи. Столицю накрили реактивні безпілотники.