Минута молчания в Киеве: движение всего транспорта ежедневно будут останавливать на 60 секунд

Киев будет ежедневно останавливать транспорт для памяти погибших / © Фото из открытых источников

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Киевский городской совет принял официальное решение о ежедневной остановке движения транспорта в столице ровно на одну минуту в 9:00 для чествования памяти. Там, где это позволяют технические возможности, городские светофоры будут автоматически переключаться в режим «всем красный», превращая общенациональную минуту молчания в видимую ежедневную традицию.

Об этой инициативе сообщила КГГА.

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Алгоритм остановки и безопасность

Проект этого важного решения был разработан по прямому поручению мэра столицы Виталия Кличко после соответствующего обращения депутатов, которые сейчас служат в Вооруженных Силах Украины. Специалисты транспортной отрасли тщательно проработали разные сценарии и провели необходимое моделирование, чтобы остановка автомобилей была абсолютно управляемой и безопасной для всех участников дорожного движения.

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По утвержденному алгоритму, предупредительный сигнал будет раздаваться в 08:59, а ровно в 09:00 светофоры будут включать красный свет на 60 секунд. Единственными исключениями для проезда в это время останутся машины специального назначения, транспорт на неотложные задачи, а также периоды действия воздушной тревоги.

Детали поэтапного запуска

Замглавы КГГА Константин Усов отметил, что в большом мегаполисе память часто теряется в транспортном шуме, поэтому город должен учиться проживать в эту минуту совместно. На первом этапе тестирования система будет запущена исключительно в центральной части столицы, где к новому режиму уже подготовили 18 светофорных объектов.

Остановка движения охватит ключевой центральный периметр, в частности, Крещатик, Европейскую площадь, улицу Большую Васильковскую, бульвар Тараса Шевченко и ряд других близлежащих артерий. Во время паузы через городскую систему оповещения будет транслироваться специальное голосовое сообщение, а точную дату начала действия новых правил власти пообещали объявить отдельно.

Напомним, Верховная Рада Украины 11 февраля официально установила общенациональную минуту молчания для чествования погибших. Свои голоса за соответствующий закон отдали 260 народным депутатам.

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