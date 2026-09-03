Хвилина мовчання у Києві: рух всього транспорту щодня зупинятимуть на 60 секунд

Київ щодня зупинятиме транспорт для вшанування пам’яті загиблих / © Фото з відкритих джерел

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Київська міська рада ухвалила офіційне рішення про щоденну зупинку руху транспорту у столиці рівно на одну хвилину о 9:00 для гідного вшанування пам’яті. Там, де це дозволяють технічні можливості, міські світлофори автоматично перемикатимуться у режим «усім червоний», перетворюючи загальнонаціональну хвилину мовчання на видиму щоденну традицію.

Про цю ініціативу повідомила КМДА.

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Алгоритм зупинки та безпека

Проєкт цього важливого рішення розробили за прямим дорученням мера столиці Віталія Кличка після відповідного звернення депутатів, які зараз служать у Збройних Силах України. Фахівці транспортної галузі ретельно опрацювали різні сценарії та провели необхідне моделювання, щоб зупинка автомобілів була абсолютно керованою і безпечною для всіх учасників дорожнього руху.

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За затвердженим алгоритмом, попереджувальний сигнал лунатиме о 08:59, а рівно о 09:00 світлофори вмикатимуть червоне світло на 60 секунд. Єдиними винятками для проїзду в цей час залишаться машини спеціального призначення, транспорт на невідкладних завданнях, а також періоди дії повітряної тривоги.

Деталі поетапного запуску

Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що у великому мегаполісі пам’ять часто губиться у транспортному шумі, тому місто має вчитися проживати цю хвилину спільно. На першому етапі тестування систему запустять виключно у центральній частині столиці, де до нового режиму вже підготували 18 світлофорних об’єктів.

Зупинка руху охопить ключовий центральний периметр, зокрема Хрещатик, Європейську площу, вулицю Велику Васильківську, бульвар Тараса Шевченка та низку інших прилеглих артерій. Під час паузи через міську систему оповіщення транслюватиметься спеціальне голосове повідомлення, а точну дату початку дії нових правил влада пообіцяла оголосити окремо.

Наадаємо, Верховна Рада України 11 лютого офіційно встановила загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування загиблих. Свої голоси за відповідний закон віддали 260 народних депутатів.

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