В Киеве тариф на воду вырастет более чем вдвое: сколько будут платить за кубометр

В Киеве повысится тариф на воду / © Associated Press

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Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр. Решение депутаты приняли на заседании 3 сентября, за него проголосовали 74 депутата.

Об этом сообщает «Суспильне».

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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил необходимость пересмотра тарифа существенным ростом расходов коммунального предприятия. По его словам, на работу отрасли влияют подорожание электроэнергии, топлива и реагентов.

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«Сфера водоснабжения оказалась фактически на грани выживания», — заявил Кличко.

В то же время мэр подчеркнул, что Киев не планирует устанавливать для населения экономически обоснованный тариф, но добавил, что в нынешних условиях тариф на воду не может оставаться на прежнем уровне.

«Тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо и реагенты — не может оставаться на прежнем уровне», — сказал мэр.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, повышение до 63,79 гривны за кубометр должно, напротив, сдержать возможный резкий рост стоимости услуги для киевлян. Он отметил, что в последний раз Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг рекомендовала установить тариф на уровне около 90 гривен за кубометр.

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Пантелеев также заявил, что зарплаты сотрудников водоканала остаются одними из самых низких среди аналогичных коммунальных предприятий. По его словам, в случае непринятия решения город мог бы столкнуться с необходимостью установления экономически обоснованного тарифа.

«Если решение не будет поддержано, юридическим следствием может стать необходимость повышения тарифа до экономически обоснованного уровня — около 90 гривен за кубометр», — сказал заместитель мэра.

Он также подчеркнул, что без дополнительного финансирования водоканала будет сложно обеспечить его стабильную работу зимой, особенно в преддверии отопительного сезона.

В настоящее время общий тариф на водоснабжение и водоотведение в столице составляет 30,38 гривны за кубометр с НДС. Из этой суммы 16,16 гривны приходится на водоснабжение, а 14,22 гривны — на водоотведение. После повышения общая стоимость кубометра составит 63,79 гривны.

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Напомним, что в нескольких городах Украины в августе 2026 года выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Поэтому уже в сентябре, когда потребители получат счета за август, в платежках будут указаны новые суммы.

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