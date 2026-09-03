У Києві більш ніж удвічі зросте тариф на воду: скільки платитимуть за кубометр

У Києві зросте тариф на воду / © Associated Press

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Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення депутати ухвалили на засіданні 3 вересня, за нього проголосували 74 депутати.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Мер Києва Віталій Кличко пояснив необхідність перегляду тарифу суттєвим зростанням витрат комунального підприємства. За його словами, на роботу галузі впливають подорожчання електроенергії, пального та реагентів.

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«Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання», — заявив Кличко.

Водночас мер наголосив, що Київ не планує встановлювати для населення економічно обґрунтований тариф, але додав, що за нинішніх умов тариф на воду не може залишатися на колишньому рівні.

«Тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні», — сказав міський голова.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, підвищення до 63,79 гривні за кубометр має, навпаки, стримати можливе різке зростання вартості послуги для киян. Він зазначив, що востаннє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала встановити тариф на рівні близько 90 гривень за кубометр.

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Пантелеєв також заявив, що зарплати працівників водоканалу залишаються одними з найнижчих серед аналогічних комунальних підприємств. За його словами, у разі неприйняття рішення місто могло б зіткнутися з необхідністю встановлення економічно обґрунтованого тарифу.

«Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня — близько 90 гривень за кубометр», — сказав заступник мера.

Він також наголосив, що без додаткового фінансування водоканалу буде складно забезпечити його стабільну роботу взимку, особливо напередодні опалювального сезону.

Наразі загальний тариф на водопостачання та водовідведення у столиці становить 30,38 гривні за кубометр із ПДВ. Із цієї суми 16,16 гривні припадає на водопостачання, а 14,22 гривні — на водовідведення. Після підвищення загальна вартість кубометра становитиме 63,79 гривні.

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Нагадаємо, у кількох містах України в серпні 2026 року зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Тому вже у вересні, коли споживачі отримають рахунки за серпень, у платіжках будуть нові суми.

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