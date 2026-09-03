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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2735
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1 хв

Дрон РФ влучив у дев’ятиповерхівку в Києві: пожежа охопила шість поверхів — подробиці

У Києві після влучання дрона спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Київ 3 вересня

Атака РФ на Київ 3 вересня / © ДСНС України

У Києві після влучання в дев’ятиповерхівку 3 вересня спалахнула пожежа на рівнях із четвертого по дев’ятий поверх.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві — що відомо

За його словами, дрон влучив у будинок в Голосіївському районі столиці. Є руйнування на 9 поверсі. На місце події вже спрямовуються всі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та допомоги постраждалим.

«Із будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці», — зазначив Кличко.

Атака РФ на Київ 3 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київ 3 вересня — останні новини

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків безпілотників через ворожу атаку, внаслідок чого є постраждалі.

Росія атакувала Київ, у місті пролунали вибухи. Мережею поширилася інформація про влучання на лівому березі неподалік ЖК «Славутич», а над містом піднявся стовп диму. Станом на 16:35 офіційної інформації про цей «приліт» від влади ще не було.

Приблизно за 20 хвилин до цього мер Києва Віталій Кличко писав про роботу ППО та закликав містян сидіти в укриттях до відбою тривоги.

До слова, РФ посилила удари по Києву. Жителі столиці уже декілька днів потерпають від російських атак. Вдень 3 вересня під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи. Столицю накрили реактивні безпілотники.

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