Атака РФ на Київ 3 вересня / © ДСНС України

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У Києві після влучання в дев’ятиповерхівку 3 вересня спалахнула пожежа на рівнях із четвертого по дев’ятий поверх.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, дрон влучив у будинок в Голосіївському районі столиці. Є руйнування на 9 поверсі. На місце події вже спрямовуються всі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та допомоги постраждалим.

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«Із будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці», — зазначив Кличко.

Атака РФ на Київ 3 вересня / © соцмережі

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Нагадаємо, у Києві в Голосіївському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків безпілотників через ворожу атаку, внаслідок чого є постраждалі.

Росія атакувала Київ, у місті пролунали вибухи. Мережею поширилася інформація про влучання на лівому березі неподалік ЖК «Славутич», а над містом піднявся стовп диму. Станом на 16:35 офіційної інформації про цей «приліт» від влади ще не було.

Приблизно за 20 хвилин до цього мер Києва Віталій Кличко писав про роботу ППО та закликав містян сидіти в укриттях до відбою тривоги.

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До слова, РФ посилила удари по Києву. Жителі столиці уже декілька днів потерпають від російських атак. Вдень 3 вересня під час повітряної тривоги пролунали сильні вибухи. Столицю накрили реактивні безпілотники.

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