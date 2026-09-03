- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2735
- Время на прочтение
- 1 мин
Дрон РФ попал в девятиэтажку в Киеве: пожар охватил шесть этажей — подробности
В Киеве после попадания дрона вспыхнул пожар в многоэтажке.
В Киеве после попадания в девятиэтажку 3 сентября вспыхнул пожар на уровнях с четвертого по девятый этаж.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
РФ попала в многоэтажку в Киеве — что известно
По его словам, дрон попал в дом в Голосеевском районе столицы. Есть разрушение на 9 этаже. На место происшествия уже направляются все необходимые службы экстренной помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и помощи пострадавшим.
«Из дома эвакуировали 15 человек. Экстренные службы работают на месте», — отметил Кличко.
Атака РФ на Киев 3 сентября — последние новости
Напомним, в Киеве в Голосеевском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков беспилотников из-за вражеской атаки, в результате чего пострадали.
Россия атаковала Киев, в городе раздались взрывы. Сетью распространилась информация о попадании на левом берегу недалеко от ЖК «Славутич», а над городом поднялся столб дыма. По состоянию на 16:35, официальной информации об этом «прилете» от власти еще не было.
Приблизительно за 20 минут до этого мэр Киева Виталий Кличко писал о работе ПВО и призвал горожан сидеть в укрытиях к отбою тревоги.
К слову, РФ усилила удары по Киеву. Жители столицы уже несколько дней страдают от российских атак. Днем 3 сентября во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Столицу накрыли реактивные беспилотники.