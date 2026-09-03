Атака РФ на Киев 3 сентября / © ГСЧС Украины

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В Киеве после попадания в девятиэтажку 3 сентября вспыхнул пожар на уровнях с четвертого по девятый этаж.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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РФ попала в многоэтажку в Киеве — что известно

По его словам, дрон попал в дом в Голосеевском районе столицы. Есть разрушение на 9 этаже. На место происшествия уже направляются все необходимые службы экстренной помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и помощи пострадавшим.

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«Из дома эвакуировали 15 человек. Экстренные службы работают на месте», — отметил Кличко.

Атака РФ на Київ 3 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Киев 3 сентября — последние новости

Напомним, в Киеве в Голосеевском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков беспилотников из-за вражеской атаки, в результате чего пострадали.

Россия атаковала Киев, в городе раздались взрывы. Сетью распространилась информация о попадании на левом берегу недалеко от ЖК «Славутич», а над городом поднялся столб дыма. По состоянию на 16:35, официальной информации об этом «прилете» от власти еще не было.

Приблизительно за 20 минут до этого мэр Киева Виталий Кличко писал о работе ПВО и призвал горожан сидеть в укрытиях к отбою тревоги.

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К слову, РФ усилила удары по Киеву. Жители столицы уже несколько дней страдают от российских атак. Днем 3 сентября во время воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Столицу накрыли реактивные беспилотники.

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