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- Київ
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У Києві з’явилася «Єдина квитанція» для оплати всіх рахунків за адресою
У Києві YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги») запустила сервіс «Єдина квитанція», який дозволяє користувачам отримувати та оплачувати рахунки за комунальні послуги в одному місці.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що новий сервіс «Єдина квитанція» об’єднує в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників комунальних послуг за конкретною адресою.
Користувачі можуть переглядати актуальні нарахування, обирати необхідні рахунки, коригувати суми, оплачувати їх онлайн та перевіряти статус платежів. Також у сервісі доступна історія оплат.
Щоб скористатися «Єдиною квитанцією», потрібно перейти до розділу «Комунальні платежі» в особистому кабінеті або мобільному застосунку, обрати чи додати адресу. Після цього система автоматично підтягне доступні рахунки для оплати.
«Ми об’єднали в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників. Тепер клієнти можуть оплачувати їх у звичному місці — у мобільному застосунку YASNO або в особистому кабінеті. Не потрібно переходити між різними сервісами, шукати рахунки та окремо перевіряти кожен платіж. Уся необхідна інформація завжди під рукою», — зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.
Нагадаємо, раніше D.Solutions розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.