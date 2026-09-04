Вибух просто посеред вулиці: у Києві чоловік підірвав себе, постраждали ще троє людей

Поліція на місці вибуху гранати у Києві / © Поліція Києва

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У Святошинському районі Києва чоловік підірвав гранату просто на вулиці, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Крім нього, постраждали ще троє людей, які перебували поруч.

Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомила поліція Києва.

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«За попередніми даними, чоловік на вулиці привів в дію боєприпас, внаслідок детонації якого отримав тілесні ушкодження. Окрім нього також постраждало троє людей, які перебували поруч», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео з місця інциденту. На кадрах видно чоловіка, який лежить на газоні біля пішохідної доріжки, а поруч працюють медики, які прибули за викликом.

«Чоловік в Святошинському районі підірвав себе гранатою, на місці медики», — йдеться у підписі до опубліукованих кадрів.

Поліція наразі встановлює всі обставини події.

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Нагадаємо, у Києві вранці 3 вересня сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено чоловіка.

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