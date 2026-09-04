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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Удар по "Софії Київській": яку будівлю пошкоджено у заповіднику

Безпосередньо Софійський собор та інші об’єкти комплексу пошкоджень не зазнали.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пошкоджена будівля консисторії

Пошкоджена будівля консисторії / © Заповідник "Софія Київська" у Facebook

Унаслідок російської атаки на центр Києва 4 вересня пошкоджено будівлю Консисторії XVIII століття на території Національного заповідника «Софія Київська».

Про це повідомив Національний заповідник «Софія Київська» у Facebook.

За даними заповідника, російський безпілотник влучив у будівлю, розташовану за кілька десятків метрів від Софійського собору — однієї з найцінніших пам’яток заповідника.

«Внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії XVIII століття (вибиті вікна). Інші об’єкти Софії Київської не постраждали», — йдеться у повідомленні.

У заповіднику зазначили, що безпосередньо Софійський собор та інші об’єкти комплексу пошкоджень не зазнали.

Нагадаємо, 4 вересня російський ударний безпілотник атакував центральний офіс Служби безпеки України в Києві, розташований неподалік від заповідника «Софія Київська». Софійський собор та ансамбль монастирських споруд заповідника входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар по центру Києва серйозною ескалацією з боку Москви та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію. Окремо глава МЗС звернувся до ЮНЕСКО із закликом рішуче відреагувати на атаку та активізувати зусилля для захисту української культурної спадщини, яка перебуває під загрозою через російську агресію.

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