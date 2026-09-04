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Наприкінці літа у Києві відбувся спеціальний кіновечір, присвячений українській романтичній комедії «Готель „Соколине сяйво“». Подію організували платформа кіно і телебачення Київстар ТБ, співвласниця PR-агенції Holosni Дарина Лотоцька, інфлюенсерка та засновниця авторських заходів «Бранч під каштанами» Аліса Дікалова та кіноблогерка та засновниця кіно-блогу Cinemais Марина Шульц.

Головною подією вечора став спеціальний показ «Готелю „Соколине сяйво“» — першого оригінального повнометражного ігрового фільму Київстар ТБ, створеного спільно з FILM.UA Group. Події романтичної комедії розгортаються у сімейному готелі, заснованому Василем Соколом. Свою назву він отримав завдяки рідкісному природному явищу — загадковому світінню над гірською вершиною. Це історія про почуття, родину, несподівані зустрічі та місце, здатне змінювати життя людей.

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Ексклюзивна прем’єра на платформі відбулася 24 серпня, у день 35-ї річниці Незалежності України.

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Кіновечір відбувся у просторі «Поляна ВДНГ» та об’єднав представників кіноіндустрії, медіа, блогерів і поціновувачів українського кіно. Ведучим вечора став Денис Переверзев.

Програма вечора вийшла за межі традиційного кінопоказу. Перед переглядом Марина Шульц провела спеціальну кінолекцію про створення кіно в умовах війни та важливість романтичного жанру фільмів у наш час.

Окремою частиною програми стала зустріч із творцями фільму «Готелю „Соколине сяйво“». Гості дізналися більше про створення історії, атмосферу на знімальному майданчику та почули ексклюзивні історії, які залишилися за кадром.

Окремою родзинкою вечора став музичний виступ фіналістки 6-го сезону шоу «Голос країни» Іванки Червінської та Геннадія Бондара, які спеціально завітали до Києва та виконали для гостей традиційні українські пісні.

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«Схоже, завершувати літо разом за переглядом хорошого кіно вже стає нашою щорічною традицією. Минулого року ми дивилися „Брудні танці“ — голлівудську класику, а цього року присвятили наш вечір сучасному українському кіно. Для нас це передусім можливість зібрати разом людей, які люблять кінематогораф, створити особливу атмосферу та красиво провести один з останніх вечорів літа. А яким буде наш наступний кіновечір — покаже час», — розповідають організаторки події Дарина Лотоцька, Аліса Дікалова та Марина Шульц.

Партнерами події стали Fiorelli, MAKEUP та «Карпатська Джерельна».

«Готель „Соколине сяйво“» ексклюзивно доступний для перегляду на платформі Київстар ТБ.

Довідка:

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Київстар ТБ — спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

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