У Києві 26-річний молодик ґвалтував сина своєї співмешканки: як його покарають

Затримання 26-річного підозрюваного / © Поліція Києва

Реклама

У Києві 26-річний чоловік під час спільного проживання з жінкою та її малолітнім сином вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо хлопчика.

Про це повідомила поліція Києва.

Реклама

«Слідчі спільно з оперативниками Деснянського управління поліції та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили 26-річного мешканця столиці у вчиненні насильницьких сексуальних дій і зґвалтуванні дитини», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант перебував у стосунках із 34-річною киянкою та час від часу вони спільно проживали з його 5-річною донькою та 8-річним сином жінки.

Під час слідства поліцейські з’ясували, що зловмисник неодноразово вчиняв щодо малолітнього насильницькі сексуальні злочини.

Намагаючись уникнути відповідальності, фігурант змінив місце проживання. Втім правоохоронці розшукали його та повідомили про підозру у вчиненні двох особливо тяжких злочинів:

за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування ;

ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України — вчинення насильницьких дій сексуального характеру.

За клопотанням слідчих кривдник перебуває під вартою. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

Реклама

Донькою підозрюваного наразі опікуються соціальні служби. В межах слідства буде перевірено чи не стала дівчинка жертвою злочину.

Нагадаємо, у Тернопільській області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ґвалтував 11-річну племінницю. Під час допиту на поліграфі він заявив, що мав інтим з дитиною, бо «вона „некровна“ дочка його рідного брата».

Новини партнерів

Новини партнерів