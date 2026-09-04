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- Киев
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Удар по "Софии Киевской": какое здание повреждено в заповеднике
Сам Софийский собор и другие объекты комплекса не пострадали.
В результате российского обстрела центра Киева 4 сентября было повреждено здание Консистории XVIII века на территории Национального заповедника «София Киевская».
Об этом сообщил Национальный заповедник «София Киевская» в Facebook.
По данным заповедника, российский беспилотник попал в здание, расположенное в нескольких десятках метров от Софийского собора — одного из самых ценных памятников заповедника.
«В результате этого варварского обстрела в здании Консистории XVIII века возникли повреждения (выбиты окна). Остальные объекты Софии Киевской не пострадали», — говорится в сообщении.
В заповеднике отметили, что сам Софийский собор и другие объекты комплекса не пострадали.
Напомним, 4 сентября российский ударный беспилотник атаковал центральный офис Службы безопасности Украины в Киеве, расположенный недалеко от заповедника «София Киевская». Софийский собор и ансамбль монастырских построек заповедника входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удар по центру Киева серьёзной эскалацией со стороны Москвы и призвал международных партнёров усилить давление на Россию. Отдельно глава МИД обратился к ЮНЕСКО с призывом решительно отреагировать на атаку и активизировать усилия по защите украинского культурного наследия, которое находится под угрозой из-за российской агрессии.