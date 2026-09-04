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- Киев
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В Киевской области загорелись склады с продуктами после атаки дронов
Свидетели в социальных сетях сообщают о «прилете» сразу нескольких российских дронов в Святопетровском.
В Святопетровском (Киевская область) после российского удара беспилотников разразился масштабный пожар в складских помещениях, где, по предварительным данным, хранились продукты питания.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи социальных сетей в пятницу, 4 сентября.
По информации, распространяющейся в сети, по складам в Святопетровском могли поразить сразу несколько российских беспилотников.
После ударов на территории объекта разразился сильный пожар, а над местом происшествия поднялся густой столб дыма.
Местные Telegram-каналы сообщают, что на складах хранились продукты питания. Кадры масштабного пожара, возникшего после атаки, также распространяются в социальных сетях.
«В Святопетровском вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. По предварительной информации, несколько беспилотников поразили склады. После ударов там возник сильный пожар. Сообщается, что на складах хранились продукты питания», — говорится в одном из сообщений.
В Киевской ОВА сообщили, что в Бучанском районе зафиксировано попадание в складские помещения. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
«На местах происшествия работают все экстренные и профильные службы. Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередные преступления агрессора против гражданского населения», — говорится в сообщении.
Напомним, 4 сентября российский дрон атаковал главный офис СБУ в центре Киева. Кроме того, возле Золотых ворот из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар.