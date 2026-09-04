«София Киевская» пострадала от атаки РФ: что повреждено в знаменитом заповеднике в Києве

Атака РФ на Киев 4 сентября / © ТСН

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В результате российской атаки днем 4 сентября на центр Киева под удар попало здание Службы безопасности Украины. Взрывная волна от вражеского удара распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.

О ситуации на месте происшествий сообщил корреспондент ТСН Евгений Гладун.

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Журналист отметил, что съемочная группа находится на территории заповедника, где отчетливо слышали взрыв. Взрывной волной повредил национальный заповедник София Киевская. К счастью, сам собор не пострадал. Также съемочная группа пообщалась с находившимися там в момент инцидента очевидцами.

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Также о последствиях разрушений рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко. Он объяснил, что ударная волна пришлась на здание Консистории.

«После взрыва волна ударила в здание Консистории. Это памятник 18-го века, который включен вместе с ансамблем Софии к наследию ЮНЕСКО. Взрывная волна вышибала окна, наносила рамы. Вы видите, вынесла стеклянные конструкции», — заметил Вадим Кириленко.

Более подробно о последствиях атаки России на Киев 4 сентября смотрите в сюжете ТСН.

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Напомним, Российский дрон атаковал СБУ в центре Киева. Также у Золотых Ворот из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар.

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Ранее в Киеве утром 4 сентября прогремели взрывы и произошел «прилет» во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских дронов. После удара в небе над столицей виден густой темный дым.

Также российская армия нанесла два удара по составу фармацевтического гиганта «Тева» в Украине. Сотрудники не пострадали, компания работает над минимизацией перебоев в снабжении лекарствами.

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