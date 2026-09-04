В Киеве произошел "прилет": в небо вздымается дым — куда попал враг (фото, видео)

Дым над Киевом после взрывов 4 сентября / © скриншот с видео

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В Киеве утром 4 сентября прогремели взрывы и произошел «прилет» во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских дронов. После удара в небе над столицей виден густой темный дым.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, народный депутат Алексей Гончаренко и мэр Киева Виталий Кличко.

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По данным пабликов, прилет произошел возле торгово-развлекательного центра Respublika Park.

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«Россияне нанесли удар в районе ТРЦ «Республика» в Киеве. На месте большой пожар», — написал Стерненко.

В Сети выдвигают предположение, что это был удар по терминалу «Новой почты».

Кличко проинформировал, что в Соломенском районе Киева возникло возгорание на территории нежилой застройки. На место следуют экстренные службы.

В свою очередь Гончаренко утверждает, что «несколько минут тому назад россияне ударили дроном по самолету в Жулянах».

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Нардеп также обратил внимание, что после запланированного посещения Москвы 5 сентября в Киев 6 сентября должны были прилететь спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Самое интересное в этом предложении то, что они должны были прилететь в Борисполь на самолете. Это было на этапе согласования. Американцы сомневались, но были достаточно близки, чтобы согласиться. Поэтому скорее всего Уиткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье», — предположил политик.

Дым после взрывов в Киеве 4 сентября / © из соцсетей

Место «прилета» в Киеве 4 сентября / © из соцсетей

Напомним, 3 сентября вечером российский дрон попал в девятиэтажку в Голосиевском районе Киева. Возник пожар, охвативший этажи от четвертого по девятый. Спасатели эвакуировали от 15 до 25 человек, а экстренные службы оперативно ликвидировали последствия атаки.

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