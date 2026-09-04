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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

У Києві стався «приліт»: в небо здіймається дим — куди влучив ворог (відео)

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим над Києвом після вибухів 4 вересня

Дим над Києвом після вибухів 4 вересня / © скриншот з відео

У Києві вранці 4 вересня пролунали вибухи і стався «приліт» під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських дронів. Після удару в небі над столицею видно густий темний дим.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За даними пабліків, «приліт» стався торговельно-розважального центру Respublika Park.

«Росіяни завдали удару в районі ТРЦ „Республіка“ у Києві. На місці велика пожежа», — написав Стерненко.

У Мережі висувають припущення, що це був удар по терміналу «Нової пошти».

Дим після вибухів у Києві 4 вересня / © із соцмереж

Дим після вибухів у Києві 4 вересня / © із соцмереж

Місце «прильоту» в Києві 4 вересня / © із соцмереж

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