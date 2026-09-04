Київщину накриють тумани та перепади температури: метеорологи дали несподіваний прогноз на 4 вересня

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

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У четвер, 4 вересня, у Києві та області очікується помірно тепла й переважно суха погода з мінливою хмарністю.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві погоду без істотних опадів та з максимальною температурою повітря до +23…+24 градусів тепла.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру 4 вересня на Київщині буде хмарно із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень місцями ймовірні невеликі дощі.

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По області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря області вдень становитиме від +22 до +27 градусів тепла, а у Києві буде близько +25 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik у Києві 4 вересня опадів також не прогнозують.

«Похмура погода буде триматися у Києві весь день, вранці очікується недовге прояснення», — повідомляють метеорологи.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +18 до +24 градусів тепла.

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Погода у Києві 4 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 4 вересня.

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