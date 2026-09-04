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- Київ
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Київщину накриють тумани та перепади температури: метеорологи дали несподіваний прогноз на 4 вересня
Мешканцям столичного регіону слід бути готовими до погодних сюрпризів — від ранкових туманів до можливих опадів.
У четвер, 4 вересня, у Києві та області очікується помірно тепла й переважно суха погода з мінливою хмарністю.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві погоду без істотних опадів та з максимальною температурою повітря до +23…+24 градусів тепла.
За даними Українського гідрометеорологічного центру 4 вересня на Київщині буде хмарно із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень місцями ймовірні невеликі дощі.
По області вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря області вдень становитиме від +22 до +27 градусів тепла, а у Києві буде близько +25 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik у Києві 4 вересня опадів також не прогнозують.
«Похмура погода буде триматися у Києві весь день, вранці очікується недовге прояснення», — повідомляють метеорологи.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +18 до +24 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 4 вересня.
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