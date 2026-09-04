Киевскую область накроют туманы и перепады температуры: метеорологи дали неожиданный прогноз на 4 сентября

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В четверг, 4 сентября, в Киеве и области ожидается умеренно тёплая и преимущественно сухая погода с переменной облачностью.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве погоду без значительных осадков и с максимальной температурой воздуха до +23…+24 градусов тепла.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 4 сентября в Киевской области будет облачно с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днём местами возможны небольшие дожди.

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В области ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в области днем составит от +22 до +27 градусов тепла, а в Киеве будет около +25 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik в Киеве 4 сентября осадков также не прогнозируется.

«В Киеве весь день будет пасмурная погода, утром ожидается кратковременное прояснение», — сообщают метеорологи.

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +18 до +24 градусов тепла.

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Погода в Киеве 4 сентября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 4 сентября.

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