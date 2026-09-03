У Києві після атаки Росії впали уламки дрона: є постраждалі

Атака РФ на Київ / © ДСНС

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У Києві внаслідок атаки Росії 3 вересня впали уламки дрона.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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За попередньою інформацією, уламки російського безпілотника впали у Дарницькому районі поблизу магазину. Є постраждалі. Екстрені служби вже їдуть на місце.

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«Унаслідок падіння уламків медики госпіталізували двох постраждалих», — додали в КМВА.

Атака РФ на Київ 3 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київ 3 вересня — останні новини

Нагадаємо, у Києві після влучання в дев’ятиповерхівку 3 вересня спалахнула пожежа на рівнях від четвертого до дев’ятого поверху.

Також Києві в Голосіївському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків безпілотників через ворожу атаку, внаслідок чого є постраждалі.

Раніше ми писали, що Росія вкотре атакувала Київ, у місті пролунали вибухи. Мережею поширилася інформація про влучання на лівому березі неподалік ЖК «Славутич», а над містом піднявся стовп диму. Станом на 16:35 офіційної інформації про цей «приліт» від влади ще не було.

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