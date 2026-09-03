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В Киеве после атаки России упали обломки дрона: есть пострадавшие
РФ атаковала Киев. В Дарницком районе упали обломки беспилотника.
В Киеве в результате атаки России 3 сентября упали обломки дрона.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
По предварительной информации, обломки российского беспилотника упали в Дарницком районе вблизи магазина. Есть пострадавшие. Экстренные службы уже уезжают на место.
«В результате падения обломков медики госпитализировали двух пострадавших», — добавили в КМВА.
Атака РФ на Киев 3 сентября — последние новости
Напомним, в Киеве после попадания в девятиэтажку 3 сентября вспыхнул пожар на уровнях от четвертого до девятого этажа.
Также в Киеве в Голосеевском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков беспилотников из-за вражеской атаки, в результате чего пострадали.
Ранее мы писали, что Россия в очередной раз атаковала Киев, в городе раздались взрывы. Сетью распространилась информация о попадании на левом берегу недалеко от ЖК «Славутич», а над городом поднялся столб дыма. По состоянию на 16:35, официальной информации об этом «прилете» от власти еще не было.