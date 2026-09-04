В Киеве 26-летний молодчик насиловал сына своей сожительницы: как его накажут

Задержание 26-летнего подозреваемого / © Полиция Киева

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В Киеве 26-летний мужчина во время совместного проживания с женщиной и ее малолетним сыном совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Об этом сообщила полиция Киева.

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«Следователи совместно с оперативниками Деснянского управления полиции и при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры разоблачили 26-летнего жителя столицы в совершении насильственных сексуальных действий и изнасиловании ребенка», — говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что фигурант находился в отношениях с 34-летней киевлянкой и время от времени они проживали вместе с его 5-летней дочерью и 8-летним сыном женщины.

В ходе следствия полицейские выяснили, что злоумышленник неоднократно совершал в отношении малолетнего насильственные сексуальные преступления.

Пытаясь избежать ответственности, фигурант сменил место жительства. Впрочем, правоохранители разыскали его и сообщили о подозрении в совершении двух особо тяжких преступлений:

по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование ;

ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — совершение насильственных действий сексуального характера.

По ходатайству следователей обидчик находится под стражей. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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О дочери подозреваемого сейчас заботятся социальные службы. В рамках следствия будет проверено, не стала ли девочка жертвой преступления.

Напомним, в Тернопольской области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который насиловал 11-летнюю племянницу. Во время допроса на полиграфе он заявил, что у него был интим с ребенком, потому что «она „некровная“ дочь его родного брата».

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