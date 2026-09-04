"Софія Київська" постраждала від атаки РФ: що пошкоджено у знаменитому заповіднику в Києві

Атака РФ на Київ 4 вересня / © ТСН

Реклама

Унаслідок російської атаки вдень 4 вересня на центр Києва під удар потрапила будівля Служби безпеки України. Вибухова хвиля від ворожого удару також поширилася на сусідній національний заповідник «Софія Київська», де частково постраждала історична споруда.

Про ситуацію на місці подій повідомив кореспондент ТСН Євген Гладун.

Реклама

Журналіст зазначив, що знімальна група перебуває на території заповідника, де чітко чули вибух. Вибуховою хвилею пошкодило національний заповідник Софія Київська. На щастя, сам собор не постраждав. Також знімальна група поспілкувалася з очевидцями, які перебували там у момент інциденту.

Реклама

Також про наслідки руйнувань розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко. Він пояснив, що ударна хвиля припала на будинок Консисторії.

«Після вибуху хвиля вдарила у будинок Консисторії. Це пам’ятка 18-го століття, яка включена разом з ансамблем Софії до спадщини ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повибивала вікна, повносила рами. Ви бачите, повиносила скляні конструкції», — зауважив Вадим Кириленко.

Більш детальніше про наслідки атаки Росії на Київ 4 вересня дивіться у сюжеті ТСН.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Російський дрон атакував СБУ в центрі Києва. Також біля Золотих Воріт через падіння уламків дрона спалахнула пожежа.

Реклама

Раніше у Києві вранці 4 вересня пролунали вибухи і стався «приліт» під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських дронів. Після удару в небі над столицею видно густий темний дим.

Також російська армія завдали двох ударів по складу фармацевтичного гіганта «Тева» в Україні. Співробітники не постраждали, компанія працює над мінімізацією перебоїв у постачанні ліків.

Новини партнерів