Росія атакувала центр Києва: дрон влучив у будівлю СБУ навпроти Софійського собору (оновлено)

Атака Росії на Київ 4 вересня / © соцмережі

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У Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 4 вересня — що відомо

У місцевих пабліках повідомили, що уламки ворожого БпЛА впали у центральній частині міста, неподалік від Золотих Воріт.

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Кількість потерпілих у Києві збільшується. Наразі Віталій Кличко повідомив про 9 постраждалих у Шевченківському районі. Відомо, що 7 поранених у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про деталі ворожої атаки та розповів, що обговорив ситуацію з керівником Служби безпеки України Олександром Покладом.

Російський дрон атакував СБУ в центрі Києва. Українська правда. / © Українська правда

За словами глави держави, стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

«Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь», — зазначив Зеленський.

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Атака Росії на Київ 4 вересня / © соцмережі

Згодом Віталій Кличко додав, що рятувальники ліквідували пожежу в нежитловій будівлі в Шевченківському районі.

«Відбулося руйнування перекриття та зовнішньої стіни будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці», — зауважив Кличко.

Росія атакувала Київ — що відомо про руйнування

У п’ятницю в центрі Києва під час ворожої атаки постраждала пекарня «Завертайло», яка розташована біля Софійської площі та неподалік від СБУ і Держприкордонслужби. Через обстріл заклад тимчасово закрився.

«Росія знову зруйнувала наш заклад. Цього разу, „Завертайло“ біля Софії. Не знаю, що ще тут сказати. Їду туди, найбільше хвилювання за гостей і команду», — зазначив власник закладу у соцмережах.

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Війна в Украні — останні новини

Нагадаємо, у Києві вранці 4 вересня пролунали вибухи і стався «приліт» під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських дронів. Після удару в небі над столицею видно густий темний дим.

Також російська армія завдали двох ударів по складу фармацевтичного гіганта «Тева» в Україні. Співробітники не постраждали, компанія працює над мінімізацією перебоїв у постачанні ліків.

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