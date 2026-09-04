Россия атаковала центр Киева: дрон попал в здание СБУ напротив Софийского собора (обновлено)

Атака России на Киев 4 сентября / © соцмережі

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Реклама

Атака РФ на Киев 4 сентября — что известно

В местных пабликах сообщили, что обломки вражеского БПЛА упали в центральной части города, недалеко от Золотых Ворот.

Реклама

Число пострадавших в Киеве увеличивается. Виталий Кличко сообщил о 9 пострадавших в Шевченковском районе. Известно, что 7 раненых — в стационарах городских больниц.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях вражеской атаки и рассказал, что обсудил ситуацию с руководителем Службы безопасности Украины Александром Покладом.

Российский дрон атаковал СБУ в центре Киева. Украинская правда. / © Українська правда

По словам главы государства, стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

«Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», — отметил Зеленский.

Реклама

Атака Росії на Київ 4 вересня / © соцмережі

Также Виталий Кличко добавил, что спасатели ликвидировали пожар в нежилом здании в Шевченковском районе.

«Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания. Экстренные службы продолжают работать на месте», — отметил Кличко.

Россия атаковала Киев — что известно о разрушениях

В пятницу в центре Киева во время вражеской атаки пострадала пекарня «Завертайло», которая находится возле Софийской площади и недалеко от СБУ и Госпогранслужбы. Из-за обстрела заведение временно закрылось.

«Россия снова разрушила наше заведение. На этот раз „Завертайло“ возле Софии. Не знаю, что еще тут сказать. Еду туда, больше всего переживаю за гостей и команду», — отметил владелец заведения в соцсетях.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве утром 4 сентября прогремели взрывы и произошел «прилет» во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских дронов. После удара в небе над столицей виден густой темный дым.

Также российская армия нанесла два удара по составу фармацевтического гиганта «Тева» в Украине. Сотрудники не пострадали, компания работает над минимизацией перебоев в снабжении лекарствами.

Новости партнеров