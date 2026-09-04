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Россия атаковала центр Киева: дрон попал в здание СБУ напротив Софийского собора (обновлено)
Российский дрон атаковал СБУ в центре Киева. Также у Золотых Ворот из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар.
В Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 4 сентября — что известно
В местных пабликах сообщили, что обломки вражеского БПЛА упали в центральной части города, недалеко от Золотых Ворот.
Число пострадавших в Киеве увеличивается. Виталий Кличко сообщил о 9 пострадавших в Шевченковском районе. Известно, что 7 раненых — в стационарах городских больниц.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях вражеской атаки и рассказал, что обсудил ситуацию с руководителем Службы безопасности Украины Александром Покладом.
По словам главы государства, стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.
«Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», — отметил Зеленский.
Также Виталий Кличко добавил, что спасатели ликвидировали пожар в нежилом здании в Шевченковском районе.
«Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания. Экстренные службы продолжают работать на месте», — отметил Кличко.
Россия атаковала Киев — что известно о разрушениях
В пятницу в центре Киева во время вражеской атаки пострадала пекарня «Завертайло», которая находится возле Софийской площади и недалеко от СБУ и Госпогранслужбы. Из-за обстрела заведение временно закрылось.
«Россия снова разрушила наше заведение. На этот раз „Завертайло“ возле Софии. Не знаю, что еще тут сказать. Еду туда, больше всего переживаю за гостей и команду», — отметил владелец заведения в соцсетях.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Киеве утром 4 сентября прогремели взрывы и произошел «прилет» во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских дронов. После удара в небе над столицей виден густой темный дым.
Также российская армия нанесла два удара по составу фармацевтического гиганта «Тева» в Украине. Сотрудники не пострадали, компания работает над минимизацией перебоев в снабжении лекарствами.