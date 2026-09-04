ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

На Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів

Очевидці у соцмережах повідомляють про «приліт» одразу кількох російських дронів у Святопетрівському.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа в Святопетрівському

Пожежа в Святопетрівському / © із соцмереж

У Святопетрівському Київської області після російської атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях, де, за попередніми даними, зберігалися продукти харчування.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж у п’ятницю, 4 вересня.

За інформацією, яка поширюється в мережі, по складах у Святопетрівському могли влучити одразу кілька російських безпілотників.

Після ударів на території об’єкта виникла сильна пожежа, а над місцем події здійнявся густий стовп диму.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що на складах зберігалися продукти харчування. Кадри з масштабною пожежею, яка виникла після атаки, також поширюють у соціальних мережах.

«У Святопетрівському спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. За попередньою інформацією, кілька безпілотників влучили у склади. Після ударів там виникла сильна пожежа. Повідомляється, що на складах зберігалися продукти харчування», — йдеться в одному з повідомлень.

У Київській ОВА повідомили, що у Бучанському районі зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

«На місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують чергові злочини агресора проти цивільного населення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня російський дрон атакував головний офіс СБУ в центрі Києва. Також біля Золотих воріт через падіння уламків дрона спалахнула пожежа.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie