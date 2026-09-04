На Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів

Пожежа в Святопетрівському / © із соцмереж

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У Святопетрівському Київської області після російської атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях, де, за попередніми даними, зберігалися продукти харчування.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж у п’ятницю, 4 вересня.

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За інформацією, яка поширюється в мережі, по складах у Святопетрівському могли влучити одразу кілька російських безпілотників.

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Після ударів на території об’єкта виникла сильна пожежа, а над місцем події здійнявся густий стовп диму.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що на складах зберігалися продукти харчування. Кадри з масштабною пожежею, яка виникла після атаки, також поширюють у соціальних мережах.

«У Святопетрівському спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. За попередньою інформацією, кілька безпілотників влучили у склади. Після ударів там виникла сильна пожежа. Повідомляється, що на складах зберігалися продукти харчування», — йдеться в одному з повідомлень.

У Київській ОВА повідомили, що у Бучанському районі зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

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«На місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують чергові злочини агресора проти цивільного населення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня російський дрон атакував головний офіс СБУ в центрі Києва. Також біля Золотих воріт через падіння уламків дрона спалахнула пожежа.

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