Заболели десятки работников и гостей: известную столичную кондитерскую экстренно закрыли

У двух сотрудников кондитерской обнаружили сальмонеллу / © pexels.com

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Популярная столичная кондитерская Namelaka, расположенная в центре Киева по улице Большой Васильковской, внезапно закрыла свои двери для посетителей. Причиной стала масштабная вспышка острой кишечной инфекции, которая буквально через несколько дней подкосил десятки работников и нескольких гостей заведения.

Об этом кондитерская сообщила на своей странице в Instagram.

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Как разворачивались события

Все началось еще 29 августа , когда один из членов команды почувствовал симптомы сильного пищевого отравления и пошел на больничный. Однако уже 1 сентября ситуация вышла из-под контроля: еще четверо работников не смогли выйти на смену из-за резкого ухудшения самочувствия. Руководство сразу обратилось в Печерскую санитарно-эпидемиологическую службу, но инфекция распространялась невероятными темпами — к вечеру 2 сентября количество заболевших работников возросло до 27 человек .

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Сначала врачи подозревали вирусное заболевание, поскольку у некоторых больных наблюдался кашель. Однако результаты анализов первых десяти сотрудников шокировали: у двух из них обнаружили сальмонеллу . В заведении признаются, что пока не подозревают, как этот опасный возбудитель попал на кухню, ведь лабораторный анализ воды никаких отклонений не показал.

Уничтоженные десерты и пострадавшие посетители

Поняв масштабы бедствия, кондитерскую экстренно закрыли, чтобы остановить распространение болезни. Ночью специализированные службы провели тотальную дезинфекцию всех производственных зон и зала, а с утра там устроили профессиональный клининг. Владельцам пришлось пойти на радикальные шаги: абсолютно всю готовую продукцию утилизировали , а команду отправили на жесткий карантин.

К сожалению, уберечь гостей не удалось. Сейчас известно о по меньшей мере трех посетителях , подхвативших инфекцию. С одной пострадавшей девушкой заведение уже держит связь и полностью оплачивает ее лечение , контакты еще двух больных гостей сейчас активно ищут.

Безопасно ли в других заведениях сети

Пока заведение на Большой Васильковской остается закрытым до выяснения всех обстоятельств, другая локация – Namelaka на Подоле – продолжает принимать гостей в обычном режиме. Руководство уверяет, что там не зафиксировано ни одного случая заболевания среди персонала. Однако для перестраховки на этой локации была проведена дополнительная проверка продуктов и команды, а контакты между работниками двух заведений строго ограничили.

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Владельцы кондитерской публично принесли извинения за этот инцидент. Они подчеркнули, что всегда тщательно соблюдали санитарные нормы, имели сертификаты качества на все продукты и ежемесячно проводили дезинсекцию.

«Нам очень досадно и больно столкнуться с такой ситуацией, но мы сделаем все возможное, чтобы выявить и ликвидировать причину и помочь всем пострадавшим», — отметили в заведении.

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