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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Взрыв прямо посреди улицы: в Киеве мужчина взорвал себя, пострадали еще трое человек

Пострадавшим в результате взрыва оказывается необходимая медицинская помощь.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Полиция на месте взрыва гранаты в Киеве

Полиция на месте взрыва гранаты в Киеве / © Полиция Киева

В Святошинском районе Киева мужчина взорвал гранату прямо на улице, в результате чего получил телесные повреждения. Помимо него, пострадали ещё трое человек, находившихся рядом.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила полиция Киева.

«По предварительным данным, мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате детонации которого получил телесные повреждения. Помимо него пострадали также трое человек, находившиеся рядом», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно мужчину, лежащего на газоне возле пешеходной дорожки, а рядом работают медики, прибывшие по вызову.

«Мужчина в Святошинском районе взорвал себя гранатой, на месте находятся медики», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, что утром 3 сентябряв Києве произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.

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