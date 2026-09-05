- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по багатоповерхівці в Борисполі: стало відомо про постраждалих
Після російської атаки на Бориспіль двох жінок доправили до лікарні.
Унаслідок російської атаки на Бориспіль постраждали дві жінки.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, обох постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. У них діагностували акубаротравми та закриті травми грудної клітини.
Жінкам надають необхідну медичну допомогу.
Наразі триває ліквідація та фіксація наслідків атаки на дев’ятиповерховий житловий будинок.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару в Борисполі було пошкоджено дах та верхній поверх багатоповерхівки, а також виникла пожежа.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському: стали відомі перші подробиці