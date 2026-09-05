РФ вдарила по багатоповерхівці в Борисполі: стало відомо про постраждалих

Сирена / © Pexels

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Унаслідок російської атаки на Бориспіль постраждали дві жінки.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, обох постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. У них діагностували акубаротравми та закриті травми грудної клітини.

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Жінкам надають необхідну медичну допомогу.

Наразі триває ліквідація та фіксація наслідків атаки на дев’ятиповерховий житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару в Борисполі було пошкоджено дах та верхній поверх багатоповерхівки, а також виникла пожежа.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському: стали відомі перші подробиці

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