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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ ударила по многоэтажке в Борисполе: стало известно о пострадавших

После российской атаки в Борисполь двух женщин доставили в больницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

В результате российской атаки на Борисполь пострадали две женщины.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко .

По его словам, обоих пострадавших госпитализировали в местную больницу. У них диагностировали акубаротравмы и закрытые травмы грудной клетки.

Женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время идет ликвидация и фиксация последствий атаки на девятиэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось, что в результате удара в Борисполе была повреждена крыша и верхний этаж многоэтажки, а также возник пожар.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском : стали известны первые подробности

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