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- Киев
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РФ ударила по многоэтажке в Борисполе: стало известно о пострадавших
После российской атаки в Борисполь двух женщин доставили в больницу.
В результате российской атаки на Борисполь пострадали две женщины.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко .
По его словам, обоих пострадавших госпитализировали в местную больницу. У них диагностировали акубаротравмы и закрытые травмы грудной клетки.
Женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время идет ликвидация и фиксация последствий атаки на девятиэтажный жилой дом.
Ранее сообщалось, что в результате удара в Борисполе была повреждена крыша и верхний этаж многоэтажки, а также возник пожар.
Напомним, что ранее сообщалось, что Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском : стали известны первые подробности