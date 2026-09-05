РФ ударила по многоэтажке в Борисполе: стало известно о пострадавших

Сирена / © Pexels

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В результате российской атаки на Борисполь пострадали две женщины.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко .

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По его словам, обоих пострадавших госпитализировали в местную больницу. У них диагностировали акубаротравмы и закрытые травмы грудной клетки.

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Женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время идет ликвидация и фиксация последствий атаки на девятиэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось, что в результате удара в Борисполе была повреждена крыша и верхний этаж многоэтажки, а также возник пожар.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском : стали известны первые подробности

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