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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: реактивные дроны пошли на столицу

В Киеве вторично за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА, а мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Броварах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Getty Images

В ночь на 5 сентября в Киеве вторично объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о двигавшихся курсом на Киев реактивных БпЛА на севере Киевской области. Также дроны фиксировали в направлении Большой Дымерки.

В столице жителей призвали срочно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Броварах в Киевской области. Официальной информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало.

Кроме того, Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, что якобы во время сообщений о прекращении огня, продолжается второй час "режима тишины" , когда Россия продолжает бить по Украине

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