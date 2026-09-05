В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: реактивные дроны пошли на столицу

Сирена / © Getty Images

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В ночь на 5 сентября в Киеве вторично объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о двигавшихся курсом на Киев реактивных БпЛА на севере Киевской области. Также дроны фиксировали в направлении Большой Дымерки.

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В столице жителей призвали срочно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

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Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Броварах в Киевской области. Официальной информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало.

Кроме того, Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, что якобы во время сообщений о прекращении огня, продолжается второй час "режима тишины" , когда Россия продолжает бить по Украине

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