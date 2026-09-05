В Киеве объявили тревогу: что летит в сторону столицы

Сирена

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В ночь на 5 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА вблизи Бобровицы Черниговской области, которые держат курс на Киевскую область. Также военные предупредили о движении беспилотников в направлении Борисполя.

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Кроме того, реактивные дроны фиксировали в направлении Чернигова с севера. Отдельная группа БПЛА двигалась на Харьков.

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Жителей столицы и областей, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, что ранее в Киевской области загорелись склады с продуктами после атаки дронов

Очевидцы в соцсетях сообщали о «прилете» сразу нескольких российских дронов в Святопетровском.

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