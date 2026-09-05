У Києві оголосили тривогу: що летить у бік столиці

Сирена

Реклама

У ніч проти 5 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивні БпЛА поблизу Бобровиці на Чернігівщині, які тримають курс на Київську область. Також військові попередили про рух безпілотників у напрямку Борисполя.

Реклама

Крім того, реактивні дрони фіксували у напрямку Чернігова з півночі. Окрема група БпЛА рухалася на Харків.

Реклама

Жителів столиці та областей, де оголошена повітряна тривога, закликають перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що раніше на Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів

Очевидці у соцмережах повідомляли про «приліт» одразу кількох російських дронів у Святопетрівському.

Новини партнерів

Новини партнерів