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В Борисполе после вражеской атаки загорелась многоэтажка: что известно (фото, видео)
В Борисполе в результате атаки повреждена крыша и верхний этаж девятиэтажного жилого дома, где вспыхнул пожар.
В Борисполе Киевской области в результате вражеской атаки повреждена крыша и верхний этаж девятиэтажного жилого дома.
Как сообщили в Киевской областной военной администрации , после удара возник пожар крыши и одной из квартир.
Предварительно пострадавших нет.
На месте работают спасатели и все необходимые службы. Жители региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, что ранее в Киевской области загорелись склады с продуктами после атаки дронов
Очевидцы в соцсетях сообщали о «прилете» сразу нескольких российских дронов в Святопетровском.