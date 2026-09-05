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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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185
Время на прочтение
1 мин

В Борисполе после вражеской атаки загорелась многоэтажка: что известно (фото, видео)

В Борисполе в результате атаки повреждена крыша и верхний этаж девятиэтажного жилого дома, где вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Борисполь

Борисполь / © из соцсетей

В Борисполе Киевской области в результате вражеской атаки повреждена крыша и верхний этаж девятиэтажного жилого дома.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации , после удара возник пожар крыши и одной из квартир.

Предварительно пострадавших нет.

© из соцсетей

© из соцсетей

На месте работают спасатели и все необходимые службы. Жители региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, что ранее в Киевской области загорелись склады с продуктами после атаки дронов

Очевидцы в соцсетях сообщали о «прилете» сразу нескольких российских дронов в Святопетровском.

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