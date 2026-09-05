У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу: реактивні дрони пішли на столицю

Сирена / © Getty Images

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У ніч проти 5 вересня у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивні БпЛА на півночі Київської області, які рухалися курсом на Київ. Також дрони фіксували в напрямку Великої Димерки.

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У столиці мешканців закликали терміново пройти до найближчих укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.

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Згодом моніторингові канали повідомили про вибухи у Броварах Київської області. Офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих на момент публікації не надходило.

Крім того, Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

Нагадаємо, що начебто під час повідомлень про припинення вогню, триває друга година "режиму тиші", коли Росія продовжує бити по Україні

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