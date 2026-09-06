Після заяв про "паузу" для Києва РФ знову тримала столицю під загрозою

Сирена / © pixabay.com

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У Києві в ніч проти 6 вересня оголосили повітряну тривогу на тлі руху російських баражуючих боєприпасів "Бандероль" у напрямку Київської області.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про "Бандероль" на півдні Чернігівщини, яка рухалася курсом на Київщину. Після цього у столиці оголосили повітряну тривогу.

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Раніше протягом ночі моніторингові канали фіксували кілька таких цілей, які на низьких висотах летіли через Сумську та Чернігівську області у бік Київщини.

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Згодом монітори повідомили, що повітряні цілі зникли у тому ж районі та безпосередньо до повітряного простору Києва не заходили.

За даними моніторингових каналів, удар припав по об’єкту за межами столиці. Таким чином, якщо орієнтуватися саме на ці дані, заявлена Кремлем пауза щодо ударів безпосередньо по Києву формально не була порушена.

Водночас сама загроза для столиці зберігалася: через рух російських цілей у напрямку Київщини в місті оголошували повітряну тривогу, а мешканців закликали пройти до укриттів.

Ситуація відбувається на тлі заяв Кремля про нібито тимчасове припинення ударів саме по Києву. Водночас про загальне припинення російських атак на Київську область не йдеться.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів. Після візиту до Росії спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Києва.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відбудеться у неділю, 6 вересня. Буданов припустив, що протягом неділі росіяни можуть не атакувати Київ через візит американців.

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