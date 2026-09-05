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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
136
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2 хв

Двоє загиблих після удару РФ по Київщині: стали відомі наслідки атаки

Станом на 18:00 внаслідок російської атаки в Київській області було пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Російська атака на Україну

Російська атака на Україну / © tsn.ua

Унаслідок російської атаки на Київську область у Бучанському районі загинули двоє людей. Ворожі удари також спричинили пошкодження житлових будинків, складських приміщень та залізничної інфраструктури.

Про це у суботу, 5 вересня, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, загибель двох людей стала найтяжчим наслідком чергової атаки російських військ на Київщину.

«На жаль, у Бучанському районі загинули двоє людей. Це найстрашніше. За кожним таким повідомленням — людське життя, родина, близькі, які сьогодні переживають непоправний біль», — зазначив Ткаченко.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що жодні слова не можуть зменшити їхньої втрати.

Що відомо про руйнування після атаки РФ

Станом на 18:00 внаслідок російської атаки в Київській області було пошкоджено 28 об’єктів у п’яти районах.

Серед них — приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

Крім того, у Фастівському районі рятувальники ДСНС продовжували ліквідовувати пожежу, яка виникла через російську атаку. За попередніми даними, постраждалих у цьому районі не було.

«Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки», — повідомив Ткаченко.

Голова Київської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку й безпеку близьких.

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, російські війська також атакували Хмельницький район ударними безпілотниками. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження на території окремих підприємств, а також зазнав руйнувань триповерховий житловий будинок. Серед постраждалих є дитина.

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