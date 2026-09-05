Двое погибших в результате удара РФ по Киевской области: стали известны последствия атаки

Российская атака на Украину / © tsn.ua

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В результате российского нападения на Киевскую область в Бучанском районе погибли два человека. Вражеские удары также привели к повреждению жилых домов, складских помещений и железнодорожной инфраструктуры.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, гибель двух человек стала самым тяжелым последствием очередной атаки российских войск на Киевскую область.

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«К сожалению, в Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное. За каждым таким сообщением — человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня переживают невосполнимую боль», — отметил Ткаченко.

Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что никакие слова не могут смягчить их утрату.

Что известно о разрушениях после атаки РФ

По состоянию на 18:00 в результате российской атаки в Киевской области были повреждены 28 объектов в пяти районах.

Среди них — частные и многоквартирные жилые дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.

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Кроме того, в Фастовском районе спасатели ГСЧС продолжали тушить пожар, возникший в результате российской атаки. По предварительным данным, пострадавших в этом районе не было.

«Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия», — сообщил Ткаченко.

Глава Киевской областной государственной администрации призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о своей безопасности и безопасности близких.

Напомним, в субботу, 5 сентября, российские войска также нанесли удар по Хмельницкому району с помощью ударных беспилотников. В результате атаки были зафиксированы повреждения на территории отдельных предприятий, а также разрушен трехэтажный жилой дом. Среди пострадавших есть ребенок.

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