- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
В Миле под Киевом спасатели достали из ловушки собачку, за судьбу которой волновалось все село: фото
Специалисты ГСЧС при ликвидации последствий вражеского обстрела получили из глубокой ямы целую и невредимую собаку, за которую тревожились местные жители.
Спасатели достали из ловушки собачку, за судьбу которой на протяжении полутора суток волновалось все село.
Об этом сообщает ГСЧС Киевщины в Telegram.
В селе Мила Бучанского района уже седьмые сутки подряд продолжаются изнурительные работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Ежедневно спасатели разбирают завалы, обследуют территорию и работают в тяжелейших условиях. Но даже среди этой тяжелой работы они не теряют главного — человечности и отзывчивости к каждой жизни.
Во время очередного выезда специалисты Аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Белая Церковь услышали о песике, который уже на протяжении полутора суток находился в глубокой яме и не мог самостоятельно выбраться. За его судьбу волновалось все село. Люди ждали и надеялись, что четвероногого удастся спасти.
Спасатели не оставили животное в беде. Осторожно спустились в яму и достали собаку на поверхность.
«Целый и невредимый — он снова был на свободе. В эти минуты особенно чувствуешь: даже там, где враг оставляет после себя разрушение, боль и отчаяние, всегда есть место для надежды. Иногда у этой надежды четыре лапы», — резюмировали в ГСЧС.
Напомним, жители села Мила в Киевской области рассказали о страшных последствиях детонации после вражеского удара по составу боеприпасов.