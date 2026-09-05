В Миле под Киевом спасатели достали из ловушки собачку, за судьбу которой волновалось все село: фото

Спасенная собака / © ГСЧС в Киевской области

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Спасатели достали из ловушки собачку, за судьбу которой на протяжении полутора суток волновалось все село.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины в Telegram.

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В селе Мила Бучанского района уже седьмые сутки подряд продолжаются изнурительные работы по ликвидации последствий вражеской атаки. Ежедневно спасатели разбирают завалы, обследуют территорию и работают в тяжелейших условиях. Но даже среди этой тяжелой работы они не теряют главного — человечности и отзывчивости к каждой жизни.

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Во время очередного выезда специалисты Аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Белая Церковь услышали о песике, который уже на протяжении полутора суток находился в глубокой яме и не мог самостоятельно выбраться. За его судьбу волновалось все село. Люди ждали и надеялись, что четвероногого удастся спасти.

Спасатели не оставили животное в беде. Осторожно спустились в яму и достали собаку на поверхность.

Спасение собаки / © ГСЧС в Киевской области

Песик со своим спасителем и счастливыми хозяевами / © ГСЧС в Киевской области

Спасатели работают в деревне Мила под Киевом / © ГСЧС в Киевской области

Спасатели работают в деревне Мила под Киевом / © ГСЧС в Киевской области

Спасатели работают в деревне Мила под Киевом / © ГСЧС в Киевской области

«Целый и невредимый — он снова был на свободе. В эти минуты особенно чувствуешь: даже там, где враг оставляет после себя разрушение, боль и отчаяние, всегда есть место для надежды. Иногда у этой надежды четыре лапы», — резюмировали в ГСЧС.

Напомним, жители села Мила в Киевской области рассказали о страшных последствиях детонации после вражеского удара по составу боеприпасов.

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