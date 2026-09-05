У Милі під Києвом рятувальники дістали з пастки песика, за долю якого хвилювалося все село: фото

Врятований песик / © ДСНС у Київській області

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Рятувальники дістали з пастки песика, за долю якого півтори доби хвилювалося все село.

Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.

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У селі Мила Бучанського району вже сьому добу поспіль тривають виснажливі роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Щодня рятувальники розбирають завали, обстежують територію та працюють у надважких умовах. Але навіть серед цієї важкої роботи вони не втрачають головного — людяності та чуйності до кожного життя.

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Під час чергового виїзду фахівці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква почули про песика, який уже півтори доби перебував у глибокій ямі та не міг самостійно вибратися. За його долю хвилювалося все село. Люди чекали й сподівалися, що чотирилапого вдасться врятувати.

Рятувальники не залишили тварину в біді. Обережно спустилися до ями та дістали песика на поверхню.

Порятунок песика / © ДСНС у Київській області

Песик зі своїм рятівником та щасливими господарями / © ДСНС у Київській області

Рятувальники працюють у селі Мила під Києвом / © ДСНС у Київській області

Рятувальники працюють у селі Мила під Києвом / © ДСНС у Київській області

Рятувальники працюють у селі Мила під Києвом / © ДСНС у Київській області

«Цілий і неушкоджений — він знову був на волі. У ці хвилини особливо відчуваєш: навіть там, де ворог залишає після себе руйнування, біль і розпач, завжди є місце для надії. Іноді ця надія має чотири лапи», — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо, мешканці села Мила на Київщині розповіли про страшні наслідки детонації після ворожого удару по складу боєприпасів.

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