РФ атаковала Борисполь: многоэтажка частично разрушена, возник пожар, есть пострадавшие

Атака РФ в Киевскую область.

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В ночь на 5 сентября российские войска массированно атаковали Киевскую область. В частности, в Борисполе произошло попадание в многоэтажку.

Что известно об атаке на Киевщину, читайте в материале ТСН.ua.

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Последствия атаки

В ГСЧС отметили, что в Борисполе была частично разрушена 9-этажка: возник пожар, горела кровля, из уничтожены конструкции 9 этажа. Отмечается, что 15 жителей эвакуировали спасатели.

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Многоэтажка была разрушена.

В Бучанском районе возник пожар складского помещения. Во время ликвидации пожара РФ нанесла повторный удар по расположенному рядом зданию.

В Обуховском районе возникли пожары в экосистемах, вызванные падением обломков беспилотников.

Что известно о пострадавших

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Борисполе пострадали два человека.

«Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу», — подчеркнул он.

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Фото последствий

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Напомним, вечером в Киевской области загорелись склады с продуктами. В Святопетровском вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях. По слогам могли попасть сразу несколько российских беспилотников.

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