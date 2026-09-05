- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Борисполь: многоэтажка частично разрушена, возник пожар, есть пострадавшие
На протяжении ночи россияне атаковали несколько районов Киевской области.
В ночь на 5 сентября российские войска массированно атаковали Киевскую область. В частности, в Борисполе произошло попадание в многоэтажку.
Что известно об атаке на Киевщину, читайте в материале ТСН.ua.
Последствия атаки
В ГСЧС отметили, что в Борисполе была частично разрушена 9-этажка: возник пожар, горела кровля, из уничтожены конструкции 9 этажа. Отмечается, что 15 жителей эвакуировали спасатели.
В Бучанском районе возник пожар складского помещения. Во время ликвидации пожара РФ нанесла повторный удар по расположенному рядом зданию.
В Обуховском районе возникли пожары в экосистемах, вызванные падением обломков беспилотников.
Что известно о пострадавших
Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Борисполе пострадали два человека.
«Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу», — подчеркнул он.
Фото последствий
Напомним, вечером в Киевской области загорелись склады с продуктами. В Святопетровском вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях. По слогам могли попасть сразу несколько российских беспилотников.