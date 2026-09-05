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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ атаковала Борисполь: многоэтажка частично разрушена, возник пожар, есть пострадавшие

На протяжении ночи россияне атаковали несколько районов Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ в Киевскую область.

Атака РФ в Киевскую область.

В ночь на 5 сентября российские войска массированно атаковали Киевскую область. В частности, в Борисполе произошло попадание в многоэтажку.

Что известно об атаке на Киевщину, читайте в материале ТСН.ua.

Последствия атаки

В ГСЧС отметили, что в Борисполе была частично разрушена 9-этажка: возник пожар, горела кровля, из уничтожены конструкции 9 этажа. Отмечается, что 15 жителей эвакуировали спасатели.

Многоэтажка была разрушена.

Многоэтажка была разрушена.

В Бучанском районе возник пожар складского помещения. Во время ликвидации пожара РФ нанесла повторный удар по расположенному рядом зданию.

В Обуховском районе возникли пожары в экосистемах, вызванные падением обломков беспилотников.

Что известно о пострадавших

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Борисполе пострадали два человека.

«Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу», — подчеркнул он.

Фото последствий

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Россияне снова массированно атаковали область.

Напомним, вечером в Киевской области загорелись склады с продуктами. В Святопетровском вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях. По слогам могли попасть сразу несколько российских беспилотников.

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